Acadêmicos de Agronomia realizam estágio em empresas do Brasil e do exterior

Durante o curso de Agronomia das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu) o acadêmico recebe todo o conhecimento necessário para atuar em diversas áreas do mercado de trabalho. Prova disso é que no décimo p eríodo os acadêmicos realizam o Estágio Supervisionado III ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em empresas de diversas regiões do Brasil.

O estágio é realizado mediante convênio com as empresas, instituições de ensino e pesquisa, inserindo o acadêmico numa realidade diferente da até então vivenciada. Tem por objetivo facilitar a articulação e a transição da Instituição de Ensino para o mundo do trabalho. É cumprido pelos acadêmicos no décimo período, totalizando um total de 350 horas, sob a supervisão e orientação dos seus respectivos orientadores e do professor Anderson Luiz Durante Danelli, coordenador de estágios do curso de Agronomia.

Neste ano os acadêmicos estão distribuídos em várias empresas em diferentes estados brasileiros e até do exterior, como Agro Hoff Representações (SC), Universidade Federal do Paraná (PR), AgroEnsaio (PR), Grupo Pitangueiras (PR), WW Consultores LTDA (SC), Profigen do Brasil LTDA (RS), Epagri (SC), Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – Centro de Ciências Agroveterinárias (SC), Breyer Naturais e Orgânicos (PR), Fortgreen Comercial Agrícola LTDA (PR), Embrapa Trigo (RS), Belagrícola Com. e Rep. de Produtos Agrícolas LTDA (PR), Big Safra S/A (PR e SC), Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul (PR), Precisão AP Planejamento LTDA (RS), Agropedrinho Comercial de Insumos e Cereais LTDA (SC), Embrapa Uva e Vinho (RS), JH Sementes (BA), Master Agroindustrial (SC), Sogro Insumos Agrícolas LTDA (MT), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (SC), Plantar Consultoria Agrícola e Florestal (PR), Comercial Agrícola Ponto Forte (PR), Embrapa Soja (PR), Silos Retzlaff (PR), Cooperativa Agropecuária Camponovense (SC), Universal Leaf Tabacos LTDA (PR), GSS Agro Planejamento e Consultoria (SC), Fazenda Ouro Branco (MT), Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus (PR e SC), Brasfibra Indústria e Comércio de Chapas de Madeira (PR), Agroxisto Comércio e Representação Comercial LTDA (SC), Toni Cerealista LTDA (SC e PR), Moinho Iguaçu Agroindustrial S/A (PR), Qualita Brasil Mate e Chá (PR), Prefeitura Municipal de Paulo Frontin (PR), Fazenda Crisfe (PR), Gota LTDA (PR), Agrotimbó (SC), Copérdia (SC), Cooperativa de Organização, Produção e Comercialização do Planalto Norte (SC), Deragro (PR), Brandt do Brasil (PR), Superagro (PR), Forquimica Agrociência LTDA (PR), Cooperativa Agrícola Mista (PR), Coasul (PR), Vale Vêneto Participações LTDA (BA), Módulo Insumos Agropecuários LTDA (BA) Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (SP), Rose Acre Farms SRL de La Paloma-Paraguai e Sociedade Agrícola Quintas de Cadaval da província de Cadaval em Portugal, entre outras.

Os acadêmicos trazem uma ampla bagagem do que vivenciaram durante o período de estágio. Além disso, já traçam metas para o seu futuro profissional. Após a realização dos estágios os acadêmicos passam pela defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), mediante apresentação para uma banca composta por professores do Colegiado. A Uniguaçu se orgulha em formar profissionais capacitados e experientes para o mercado de trabalho.