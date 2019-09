Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu participam do II Fórum Mundial Niemeyer

A participação é decorrente

da premiação da equipe no concurso de maquetes do Instituto Niemeyer em parceria com CAU/PR e CAU/SP

Os acadêmicos de

Arquitetura e Urbanismo, Eziquel Gadonski, do quarto período, Cássia Tais

Figura, Vinicius Tesseroli e Cláudio Airton Pedrollo, do sexto período e Daniel

Soares e Thiago Jonatan da Silva, do décimo período, orientados pela professora

Silvia Letícia Vacelkoski, participaram do concurso de maquetes do II Fórum

Mundial Niemeyer. Para coroar a brilhante participação dos acadêmicos, as três

maquetes elaboradas foram escolhidas para ficarem expostas no Memorial da

América Latina no espaço denominado “Casa Niemeyer”.

O II Fórum Mundial Niemeyer

é um evento cultural internacional realizado em parceria com o CAU/SP e CAU/PR,

que aconteceu entre os dias 26 a 30 de agosto de 2019, no Memorial da América

Latina, na cidade de São Paulo. Como premiação, a Uniguaçu ganhou os ingressos

para participação no Fórum, custeando assim o deslocamento da equipe para

participar do evento em São Paulo (SP).

As três maquetes elaboradas

pelos acadêmicos foram selecionadas entre as trinta melhores do Brasil,

expostas durante todo período de duração do Fórum, assim, representando o

Centro Universitário Vale do Iguaçu em um evento de caráter cultural e

internacional. As maquetes selecionadas irão prosseguir para a cidade de Porto

Alegre (RS) onde ficarão expostas no Memorial Luiz Carlos Prestes, e seguirão

durante todo ano para exposição em diversas cidades brasileiras.

O evento

O Fórum Mundial Niemeyer

teve como propósito reunir a sociedade, instituições e organizações públicas e

privadas de excelência no âmbito das atuais e futuras questões urbanas, em

plenária e online, para discutir propostas, projetos e práticas efetivas para

um mundo melhor, mais solidário e humano.

A

programação do evento contou com cinco painéis: Artes e Humanidades,

Sustentabilidade, Cidades e Planejamento Urbano, Inclusão e Arquitetura. Foram

abordados temas como “Fraternidade sem Fronteiras: Projetos Humanitários para

um Mundo Melhor”, “Cidades e Mudanças Climáticas”, “A Arquitetura e a

Estética das Cidades”, “O Legado de Lúcio Costa”, entre outros.

Estiveram

presentes no evento grandes nomes nacionais e internacionais da arquitetura e

do urbanismo de diversas outras áreas como Paulo Niemeyer (bisneto de Oscar

Niemeyer) e João Portinari (filho de Cândido Portinari).

Para a professora Silvia

Letícia Vacelkoski, orientadora dos trabalhos, “a maior motivação em participar

do concurso surgiu do desejo de oportunizar os alunos e aproveitar todo o

talento e o potencial deles”. A professora comenta que achou esta uma grande

oportunidade para os acadêmicos e para verificar como seria o desempenho de

todos em uma competição em nível nacional, com repercussão internacional.

“Decidi então montar uma equipe com acadêmicos de diferentes períodos do curso,

que tiveram bom desempenho durante a disciplina de Maquetaria e iniciamos os

trabalhos. Decidimos por confeccionar três maquetes e, dessa forma, representar

três obras do arquiteto Oscar Niemeyer, a fim de aumentar nossa chance de

conseguirmos ser selecionados, pelo menos com uma delas. Para a nossa surpresa,

quando recebemos o resultado, as três maquetes feitas haviam sido

escolhidas!”

Segundo o acadêmico Thiago Jonatan da Silva a presença no evento é resultado da aplicação de toda a equipe

participante, orientada pela professora Silvia, representando de forma honrosa

o Centro Universitário Vale do Iguaçu. “A participação foi de vasta experiência

para todos os envolvidos, desde o processo de confecção das maquetes até os

dias em que estivemos presentes no Fórum Mundial Niemeyer. É gratificante, após

uma jornada árdua, ver o trabalho de toda equipe ser reconhecido, estando entre

as grandes instituições referentes em arquitetura no cenário nacional e

internacional. Essa recompensa é fruto do trabalho de toda equipe e da

qualidade de infraestrutura e corpo docente oferecido pela Uniguaçu.” Thiago

ainda comenta que contemplar as grandes palestras voltadas a arquitetura e o

urbanismo, artes, humanidades, entre tantas outras, fez com que os dias que

estiveram lá fossem enriquecedores.

A coordenadora do curso, professora Paula Vaccari Toppel, está imensamente orgulhosa do trabalho realizado. “Eu tinha certeza que teria um ótimo resultado, mas um resultado como este em um concurso, considerando todas as instituições do Brasil, ratifica que o trabalho do colegiado cada vez mais vem sendo aprimorado. Este resultado vem também da total dedicação dos acadêmicos que não mediram esforços.” Ela ainda comenta que a participação em eventos como este, independente do resultado, com certeza fará diferença na carreira profissional de cada um.