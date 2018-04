Acadêmicos de Enfermagem participam de aula prática sobre Gestação

A atividade mostrou a importância da consulta, onde podem ser identificados diversos riscos maternos e fetais durante a gravidez

A espera gestacional é um período mágico, uma alegria colorida de emoções e descobertas, quando todos os sentidos e olhares são direcionados para a barriga. No dia 12 de março, os acadêmicos do sétimo período do curso de Enfermagem, orientados pela professora Eliane Krug, na disciplina de Saúde da Mulher, participaram de uma aula laboratorial para a prática da consulta de enfermagem na gestação.

A acadêmica Camila da Silva, que está vivenciando sua primeira gestação, com idade gestacional de 38 semanas naquele dia, foi a colaboradora para que se realizasse a aula prática. Os acadêmicos vivenciaram a teoria com a prática, e, segundo a professora Eliane, atingiram o objetivo proposto pela disciplina.

Esta atividade visa orientar os acadêmicos para a importância da consulta de enfermagem, onde pode acolher a mulher desde o início da gestação, assegurando o nascimento de uma criança saudável e a garantia de bem-estar materno e neonatal.

A prática à assistência de enfermagem oferecida na realização do pré-natal tem como objetivos ressaltar a importância do acolhimento da gestante e sua família a fim de identificar riscos maternos e fetais durante a gravidez e realizar orientações quanto às mudanças físicas e emocionais que ocorrem nesse período.

A atuação da Enfermagem na realização do pré-natal tem sido fundamental para a melhoria da assistência às gestantes, favorecendo o aumento da cobertura pré-natal e tem contribuído significativamente na diminuição de óbitos de mulheres na gestação de alto risco elevando a qualidade do atendimento. Na ocasião da consulta, são realizadas quatro atividades básicas que englobam: entrevista, exame físico, exame obstétrico e orientação.