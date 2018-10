Acadêmicos de Engenharia Civil realizam visita técnica em obras de União da Vitória

Na tarde da terça-feira, 16, os acadêmicos do oitavo e sexto períodos do curso de Engenharia Civil da Uniguaçu realizaram uma visita técnica nas obras de reforma do Estádio Antiocho Pereira e do Ginásio Isael Pastuch, em União da Vitória (PR). Eles foram acompanhados dos professores Larissa Jagnez e Edimar Grossklaus e foram recepcionados pelos engenheiros da prefeitura de União da Vitória.

Durante a visita os acadêmicos puderam observar diversas etapas de reforma acontecendo, tais como execução de estruturas, troca de revestimento de pisos, acabamentos em geral, alvenarias e acessos, podendo também observar os materiais e técnicas que foram utilizadas, principalmente para a recuperação das estruturas que apresentavam patologias, por se tratar de uma edificação existente.

Outro ponto importante são as adequações necessárias para acessibilidade e prevenção de incêndios. Essas são duas exigências nas obras atuais em relação às legislações vigentes, sendo que o curso de Engenharia Civil da Uniguaçu possui essas duas disciplinas inclusas na sua matriz curricular. Acessibilidade é trabalhada no segundo ano do curso e Sistemas de Prevenção de Incêndio no quarto ano.

A visita foi muito interessante para os acadêmicos, pois eles puderam observar várias etapas da obra, vivenciando o dia a dia do trabalho do Engenheiro Civil, principalmente em reformas e obras desse porte.