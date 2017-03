ACADÊMICOS DE UNIÃO DA VITÓRIA SE CLASSIFICAM PARA A FINAL DO DESAFIO UNIVERSITÁRIO EMPREENDEDOR DO SEBRAE

Dos quatro finalistas Estaduais, três são acadêmicos de Administração da Uniguaçu e vão representar o Paraná na final nacional em Brasília

No último domingo, 19, aconteceu a Semifinal Estadual do Desafio Universitário Empreendedor do Sebrae, em Curitiba. Ao todo, 10.500 estudantes do Paraná participaram dos games virtuais na plataforma. Destes, 40 foram selecionados para a Final Estadual, sendo 16 acadêmicos das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu). Depois de três dias de validação de ideias, quatro alunos foram selecionados como Campeões Paranaenses e seguem para a Final Nacional, que acontece em Brasília, já no mês de abril. Três são acadêmicos de Administração da Uniguaçu e uma é aluna das Faculdades do Centro do Paraná (UCP), duas faculdades que fazem parte do Grupo UB.

Entre os dias 17 a 19 de março, os acadêmicos estiveram em Curitiba para a validação de ideias, onde cada aluno apresentou uma ideia que pudesse trazer um benefício para a comunidade. Dessas 40 ideias, dez foram escolhidas, sendo quatro de acadêmicos da Uniguaçu. No decorrer dos dias, usando a Metodologia de Canvas, os grupos tiveram que desenvolver e validar essas ideias. Além disso, os alunos participaram de atividade extras e se auto avaliaram com notas de 1 a 4. Daí então surgiu os quatro finalistas estaduais que se destacaram entre os demais.

Os acadêmicos Naiana Marcom, Mariane Kreuzberg e Josnei Grezelle da Uniguaçu, acompanhados pela aluna Elizângela de Moraes Hinz, da UCP, de Pitanga, serão os representantes paranaenses na grande final do Desafio Universitários Empreendedor, que acontece no mês de abril, em Brasília. A competição nacional, promovida pelo Sebrae, vai revelar jovens talentos empreendedores no Brasil.

Para Naiana Marcom, o que garantiu a sua vaga na final o esforço dedicado ao projeto. “Foram três dias de muito esforço. Esse é o resultado da Uniguaçu, do professor Romildo, do meu esforço e desempenho”, comenta.

Josnei Grezelle, bicampeão paranaense, ressalta a importância do Desafio Universitário Empreendedor para sua vida profissional. “Estou muito feliz por representar novamente o Paraná na Final Nacional, porém, me sinto mais feliz ainda por participar desse projeto que capacita jovens a empreender. É uma aula e o que eu aprendi aqui, vou levar para a minha vida inteira”, afirma.

Mariane Kreuzberg ainda agradece todo o apoio recebido pela Uniguaçu na preparação e suporte dedicado aos acadêmicos. “Estou muito feliz por ser finalista do Paraná. A gente trouxe uma bagagem enorme da Uniguaçu. O professor Romildo apoiou a gente 100% no projeto, além de ser grata a minha equipe, que é de alunos de outras faculdades e me apoiaram no projeto”, conta.

O professor Romildo João Lisboa também recebeu o prêmio como Professor mais indicado no Paraná e no Brasil historicamente. “Esse é o resultado de uma semente que plantamos há algum tempo. O intuito da Educação Empreendedora é que o aluno engaje na ideia de ele não ver problema, mas que ele veja a oportunidade de solução naquele problema e monetarize para que isso vire uma empresa ou uma forma de ganhar dinheiro”, comenta o professor vencedor. “Para que ele não pense só em se formar na faculdade e procurar emprego, mas que ele saia empreendendo algo, fazendo a região crescer. Essa é a visão de empreendedorismo dentro da Uniguaçu”, ressalta o professor.

Na grande final que acontece em Brasília, professores e estudantes receberão o reconhecimento por sua dedicação e bom desempenho durante toda a competição.