Acadêmicos e Brigadistas da Uniguaçu participam de treinamento na Academia do Barro Preto

Os participantes

trabalharam em equipe nos desafios e adquiriram novos conhecimentos para a vida

Superação e trabalho em

equipe! A capacitação na Academia de Treinamento em Emergências do Barro Preto,

em São José dos Pinhais (PR), fez com que a Brigada de Incêndio e Emergência da

Uniguaçu e os acadêmicos de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia

Mecânica e Engenharia Elétrica tivessem uma experiência para toda a vida.

A viagem foi uma parceria

da coordenadora do curso de Engenharia Civil, professora Larissa Jagnez com a

Uniguaçu. O treinamento teve como objetivo submeter os colaboradores e

acadêmicos a atividades de proteção e defesa que podem ser realizadas em

possíveis situações emergenciais e que poderão contar com o apoio de

voluntários.

Os participantes do

treinamento tiveram técnicas de primeiros socorros, teoria de fogo, mecanismos

de transmissão de calor, classes de incêndios, agentes extintores, uso de

equipamento de proteção individual (EPIs), práticas em resgate (de pessoas com

mobilidade reduzida) em áreas remotas, colocando em prática a avaliação,

imobilização e transporte de vítimas. Também realizaram exercícios práticos de

combate a incêndios, escaladas e transposições, onde contaram com estruturas,

equipamentos e profissionais altamente capacitados.

Além de colocar em prova

diversos medos e limitações pessoais, o treinamento demonstrou a importância

dos conhecimentos básicos para garantir o cuidado com o próximo. Por isso é

importante saber as limitações de cada um, para que haja uma distribuição

correta dos afazeres em todas as situações. Um dos integrantes da Brigada da Uniguaçu,

Eduardo Rafael Carpinski, comenta que foi uma experiência inesquecível e que

todos vão recordar por toda a vida. “Hoje os integrantes da Brigada de Incêndio

e Emergência da Uniguaçu podem dizer que estão muito mais preparados para

ajudar o próximo.”

A professora Larissa comenta que as atividades realizadas na Academia do Barro Preto também são de grande importância para os acadêmicos verificarem na prática como é o combate ao incêndio utilizando os equipamentos que são dimensionados e projetados por eles nas edificações. “Além de ser uma experiência única de situações de fogo, fumaça, altura, primeiros socorros e salvamento que podem acontecer a qualquer pessoa, fazendo com que cada um saiba agir diante dessas situações.”