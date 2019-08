Ação faz parte do projeto Microbacias parceria com a Seab e Emater.

A Secretaria de Agricultura realizou na quinta-feira, 15, a

entrega de cerca 50 mil mudas de erva-mate para produtores das microbacias do

Rio São Joaquim e Rio do Meio.

A atividade, em parceria com a Seab e Emater, foi realizada na

localidade de Palmital do Meio e Pinhalão.

Os agricultores também

receberão 600 toneladas de calcário para as lavouras e para o preparo de solo

para o plantio de erva-mate. No total, 70 famílias estão sendo beneficiadas com

o projeto. O investimento é de R$ 400 mil. “Temos o total apoio do prefeito,

Santin Roveda, nesse importante programa. Foi ele que articulou os recursos

junto ao Governo do Estado. Nossa intenção é fortalecer o agronegócio local,

por isso estamos realizando diversos trabalhos como melhorias de estradas e

horas-máquina para os agricultores”, afirmou o Secretário de Agricultura, Nei

Kukla.