Administração de União da Vitória recebe representantes do Sindicato do Magistério Municipal.

Liderado pelo presidente Marcio Utzig, um grupo formado por

demais diretores do Sindicato, professores e pelos vereadores Valdecir Ratko e

Joarez Tica, manteve diálogo com o vice-prefeito, Bachir Abbas, e com os

advogados do departamento jurídico da prefeitura, na tarde desta terça-feira,

12.

As reivindicações já publicadas pela classe foram novamente

colocadas sobre a mesa.

Ambos os lados realizaram suas ponderações. A classe pediu o

aumento salarial real previsto em Lei Municipal (1,36%) e o pagamento dos

avanços por merecimento e titulação.

Ainda, pediu investimentos nos prédios das escolas municipais

que possuem problemas.

Da parte da prefeitura, ouviram que o município está impedido

em dar o aumento real. Devidamente embasado pela Lei Municipal 4673, o

município só pode conceder tal reajuste quando estiver abaixo do limite

prudencial com a folha, o que ainda não ocorre.

Neste aspecto, a prefeitura já dispendia esforços com o

enxugamento mediante revisões das concessões de alguns benefícios em folha.

Ainda, estuda outras ações no intuito de elevar a receita municipal, tais como

a liberação de um Refis, ato que dependerá de aprovação da Câmara de Vereadores.

Como ponto principal neste aspecto, está a ação espelhada em

outros municípios que retiraram da folha de pagamento as responsabilidades com

o funcionalismo de fundações.

Em União da Vitória, é o caso da Uniuv, cujo quadro funcional

consta dos pagamentos da prefeitura, o que reduz a margem do índice.

Uma vez apresentando resultado positivo, tais ações

possibilitarão a abertura de nova rodada de negociações entre as partes,

diálogo que permanece aberto sobre os salários.

Prédios

Sobre a questão das estruturas físicas das escolas

municipais, os professores foram informados de que desde que o novo secretário

de educação – Ricardo Brugnago – assumiu, uma série de ações foram tomadas com

objetivo de colocar em dia a estrutura funcional das escolas – física e

pessoal.

Destaque também para a ordem de prioridade máxima expedida

pelo prefeito Santin Roveda – que cumpre agenda em Curitiba esta semana – para

que as licitações do setor avancem o mais rapidamente possível e as

benfeitorias cheguem o quanto antes às escolas.

Os representantes da classe solicitaram, ainda, uma nova

reunião com o prefeito Santin Roveda para o fechamento da situação, encontro

que será agendado.

Como a decisão cabe à toda classe manifestante, os

professores não informaram até o fechamento desta nota sobre a continuidade ou

não da greve.