Administração executa nova vala do aterro sanitário

A administração municipal está executando mais uma obra de grande importância para os munícipes de Porto União, a execução de uma nova vala do aterro sanitário municipal. O investimento desta vala mediante projeto é de aproximadamente 150 mil reais.

A prefeitura já possui a licença de operação do aterro com a previsão de abertura das valas, pois a existente já se encontra em processo final. A nova vala está sendo construída em cima de uma vala antiga, sendo preparados os taludes, colocando lonas e drenagem, seguindo todas as especificações dentro da licença de operação do (IMA), Instituto do Meio Ambiente.

O Secretário de Planejamento, Ricardo Dragoni comenta, “Esta vala terá capacidade de 6.400 m³, de lixo e deve durar em torno de seis a sete meses. Daqui a três meses nós começaremos a projetar uma nova vala, prevista na licença de operação, mas uma bem maior, para durar em torno de cinco anos”, finaliza.