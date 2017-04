ADR Canoinhas assina planilhas para liberação de recursos do transporte escolar de 2017

A Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas liberou a assinatura das planilhas para liberação às prefeituras para custeio do transporte escolar em 2017. O valor total que será repassado pelo Governo de Santa Catarina aos seis municípios da ADR é de R$ 2.053,556 milhões, beneficiando 1673 alunos do Ensino Médio e 702 alunos do Ensino Fundamental da rede pública estadual. No total, 2.375 alunos serão beneficiados.

O secretário executivo Aloísio Francisco Salvatti recebeu na quinta-feira, 12, o supervisor de articulação com os municípios da Gerência de Educação, Quintino Everton Jungles, para assinatura das planilhas. “Após a assinatura das planilhas e conferência dos municípios, as parcelas já serão liberadas beneficiando em toda região, mais de 2,3 mil alunos”, explica Salvatti.

A gerente de Educação, Maria Celina Muraro, explica que os valores serão repassados em nove parcelas, e são calculados conforme o número de alunos e a distância até a escola. O reajuste das parcelas desse ano foi decidido no dia 31 de março em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação (SED), FECAM e UNDIME.

As correções do reajuste para o exercício de 2017 ficou em 5% na faixa de 6 a 12 km; 8,5% na faixa de 12 a 24 km; e 10$ na faixa acima de 24 km. No Estado, a SED investirá aproximadamente R$ 86.480.297,23, mais os recursos do PNATE.