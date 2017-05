ADR Canoinhas libera mais de R$ 26 mil em parcelas de convênios para Irineópolis, Porto União e Três Barras

A ADR Canoinhas liberou na última sexta, 28 de abril, o pagamento de parcelas de cinco convênios para os municípios de Irineópolis, Porto União e Três Barras. No total, foram liberados R$ 26.805,50.

Para Porto União foi liberado o pagamento da sexta parcela do convênio referente a pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Luiz Pacheco, no Bairro Bela Vista, num valor de R$ 3.888,89. Já Irineópolis recebeu a quarta parcela do convênio de drenagem e obras de arte corrente na Rua Guanabara, num valor de R$ 3.333,33.

Três Barras recebeu o pagamento de três convênios de aquisição de tubos de concreto, meio fio e blocos de cimento para pavimentação da Rua Rita de Cássia Dobrochinski, no Distrito de São Cristóvão; pavimentação da Rua Olívio Pires; e das Ruas Napoleão Carlos de Castro, Herculano Lopes, Antônio Nunes e Francisco Costa, totalizando o pagamento de R$ 19.583,28 para o município.