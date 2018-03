Agência do Trabalhador de União da Vitória recebe carro zero km

A semana começou com boas notícias para a Agência do Trabalhador de União da Vitória. Isso porque na manhã desta segunda-feira, 05, a agência recebeu do governo do estado um carro zero. Isso aconteceu em mérito aos resultados positivos que a empresa obteve nos últimos meses. A entrega do gol aconteceu na Casa Civil em Curitiba e foi recebido com muita animação pela diretora da Agência, Tatiane de Fátima Stacechen, “Esse carro irá facilitar no atendimento com as empresas, visitações, busca de vagas, melhorias do atendimento dos usuários da agência”, afirma a diretora.

A parceria da prefeitura Municipal de União da Vitória com a Agência do Trabalhador trás muitos frutos e bons resultados, como afirmou o prefeito Santin Roveda: “O envolvimento no processo de agilidade e geração de emprego e renda e recolocação no mercado de trabalho, está a cada dia mais destacado. O compromisso e a proximidade que a Agência do Trabalhador voltou a ter com os empresários, empresas e pessoas que geram empregos para o município estão evidenciando essa evolução”, disse Roveda e ressaltou: “Temos uma equipe extremamente interessada em ajudar quem procura trabalho. Eu, como gestor público, preciso pensar em ações que facilitem o acesso das pessoas ao emprego. Disso o reconhecimento dessa ação e importância da parceria. Que segue e vamos trabalhar”, completou.