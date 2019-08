Agosto Azul: Dia D será no sábado, 17

Ações voltadas para a saúde do homem estão sendo realizadas

durante todo o mês

As

unidades básicas de saúde estarão abertas no sábado, 17 de agosto, para as

atividades do Dia D do Agosto Azul. O atendimento será das 8h às 16h. A

campanha é realizada pela Secretaria de Saúde. No Paraná, o mês de agosto é

dedicado à saúde do homem.

Serão feitos testes rápidos, consultas

médicas e de enfermagem, realização de exames para homens acima de 50 anos,

avaliação de saúde bucal, orientações físicas e alimentação saudável, vacinas e

verificação de pressão e teste glicêmico. Apesar do dia D, as atividades estão

sendo promovidas durante todo o mês de agosto.

Objetivo principal da

campanha é motivar os homens a procurar atendimento médico com frequência.

“Buscamos a prevenção e o tratamento inicial das doenças. Por isso é tão

importante que os homens compareçam”, afirma a Secretária de Saúde, Fernanda

Loth Braciak. Os homens devem procurar a UBS do seu bairro com a carteira de

vacinação e o cartão SUS.