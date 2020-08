Agosto mês do Aleitamento Materno é tema na UBS do Limeira

O mês de agosto é dedicado para informar as mulheres sobre a importância do Aleitamento Materno e de cuidar dos filhos. Todos os anos ocorrem atividades e encontros para que as mulheres recebam as orientações, mas em 2020, a programação teve que ser cancelada devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), mas no bairro Limeira o tema foi destaque para lembrar este ato entre mãe e filho.

Com a impossibilidade de reunir as futuras mães, a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Limeira, que fica na região Sul de União da Vitória, decidiu fazer a decoração com o tema e a cor do Aleitamento Materno e deixou a UBS mais linda e com o intuito de chamar a atenção de diversas pessoas que por algum motivo passasse na unidade para fazer uma consulta ou outro procedimento. Além do enfeite a equipe de profissionais também fez pequenas placas com dizeres fundamentais para o tema.

Devido à pandemia da Covid-19, não pode ser realizado encontros com palestras, atividades e orientações e, infelizmente, está confirmado o cancelamento das atividades do Outubro Rosa e Novembro Azul para evitar aglomeração. Mas as pessoas podem buscar, diariamente, as Unidades de Saúde para o seu bem estar.

A importância do Aleitamento Materno:

O aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os cinco anos, evita diarreia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão, leva a uma melhor nutrição e reduz a chance de obesidade. Além disso, o ato contribui para o desenvolvimento da cavidade bucal do pequeno e promove o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê.

O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS) trabalham durante o Mês do Aleitamento Materno para promover a importância do leite da mãe, que deve ser o alimento exclusivo do bebê nos primeiros seis meses de vida, e que traz diversos benefícios aos pequenos e suas mamães. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória