Agradecimento e convite para missa

Os familiares de Rita de Cássia Schwab, consternados com sua brusca partida, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, agradecem as manifestações de carinho, solidariedade e apoio recebidas. Comunicamos que em sua homenagem estarão ocorrendo Missa de Sétimo Dia, nos seguintes horários e locais, domingo 31 de janeiro: Igreja São Judas Tadeu: as 9 e 17h; Igreja do Rocio 9 e 19h; Igreja Nossa Senhora de Fátima 9 e 19h e Catedral Sagrado Coração de Jesus 7h30; 10h e as 19h. A todos que se fizerem presentes antecipamos agradecimentos.