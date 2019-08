Alerta contra a Febre Amarela: Macaco é encontrado morto na Vila Zulmira

Um bugio da espécie Alouatta guariba clamitans (bugio

ruivo) foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 12, na região da Vila

Zulmira. O animal, considerado jovem (entre 2 e 3 anos), estava em uma árvore

próximo à rodovia PR – 447. De acordo com a Secretaria de Saúde, não havia

sinais aparentes de choque elétrico.

Não foi possível identificar

o sexo e nem coletar amostras devido ao processo de putrefação do animal, que

deve ter morrido há pelo menos cinco dias. De acordo com a Secretaria de Saúde,

o aparecimento do bugio é um sinal de alerta contra a Febre Amarela.

“Infelizmente não foi possível identificar se o animal estava contaminado

devido às condições que ele se encontrava. Vale lembrar que o macaco não

transmite a febre amarela, mas sinaliza o problema, pois fica doente igual os

humanos”, afirma a Secretária de Saúde, Fernanda Braciak.

De janeiro a julho deste ano,

já foram registrados 698 focos do mosquito Aedes aegypti em União da

Vitória. Além da dengue, chikungunya e zika, o inseto também é responsável pela

transmissão da Febre Amarela nos seres humanos, na área urbana. De acordo com

estudo realizado pela Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), de São

Paulo, e divulgado em julho pela Gazeta do Povo, o vírus da Febre Amarela deve

atingir o Estado do Paraná inteiro e chegar ao Paraguai até o verão. A

ocorrência de macacos infectados foi a base do levantamento.

Diante do cenário favorável à

doença, a Secretaria de Saúde pede a todos os moradores que entrem em contato

caso encontrem um macaco morto e enfatiza a necessidade dos cuidados no combate

ao mosquito Aedes aegypti. A vacina contra Febre Amarela também está disponível

em todas as Unidades Básicas de Saúde.