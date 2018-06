Aluna do SENAC União da Vitória é aprovada em 1º lugar em concurso público

O alto nível de empregabilidade é o grande diferencial de uma formação técnica. Segundo o IBGE,59,7% das pessoas que concluíram um curso Técnico Nível Médio já haviam trabalhado em sua área de formação. Destes, 48,2% disseram que o conteúdo aprendido no curso foi determinante para conseguir um emprego e 28% informaram que o diploma foi o diferencial.

Os alunos do SENAC PR têm se destacado no mercado de trabalho, tanto no setor privado quanto no público. A aluna do curso Técnico em Enfermagem da unidade do SENAC União da Vitória, Rosangela Paula de Souza, acaba de ser classificada no concurso público realizado no município de Irineópolis (SC). Ela ficou em primeiro lugar para o cargo de Técnico de Enfermagem ESF – Estratégia Saúde da Família.

Paula, como prefere de ser chamada, relata que prestou o concurso de maneira despretensiosa, pois queria testar os conhecimentos adquiridos no curso. Quando viu seu nome no edital de convocação, percebeu que realmente todos os esforços valeram a pena. Dedicação e força de vontade foram fundamentais para essa conquista.

A aluna também credita sua conquista à dedicação dos instrutores do curso Técnico em Enfermagem. “Os instrutores do SENAC são muito dedicados, e buscam sanar todas as dúvidas e abrem espaço para o diálogo, fazendo com que as ideias compartilhadas em sala de aula contribuam para o aprendizado. Além do mais, são verdadeiros incentivadores de seus alunos, motivando-os para que nunca desistam”, avalia Paula, enfatizando que essas ações fazem com que as aulas sejam ricas e interessantes.

Ela destaca ainda, que ao longo dos conteúdos apresentados, muitos alunos questionavam se de fato iriam utilizar toda a gama de aprendizado. “E hoje tenho certeza que sim, os ensinamentos recebidos clarearam minhas ideias e me ajudaram a passar em primeiro lugar”, afirma.

Saúde em destaque

Os profissionais formados na área da saúde pelo SENAC PR têm tido alto índice de aprovação em diversos concursos públicos. A unidade de Paranaguá, por exemplo, teve 23 alunos aprovados no último concurso para Técnico de Enfermagem realizado pela Prefeitura de Paranaguá, o que correspondeu a 70% dos classificados e convocados, inclusive o primeiro lugar geral. Em outro concurso, desta vez em Toledo, dos 17 aprovados para a unidade do Samu na cidade sete são alunas do SENAC.