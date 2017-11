Aluno Douglas Froelich, da cidade de Cruz Machado, é o grande vencedor do programa Geração Atitude 2017

O aluno Douglas Froelich, do Colégio Estadual do Campo Helena Kolody, do município de Cruz Machado, foi premiado na última quarta-feira (22), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), como grande vencedor do programa Geração Atitude 2017, como autor de um projeto de lei que institui o Dia da Prevenção e Combate ao Bullying no Paraná, que visa conscientizar e diminuir os casos de bullying dentro das escolas. Ele foi selecionado entre 228 alunos das 160 escolas estaduais que participaram do projeto desenvolvido pelo Legislativo do Estado em parceria com o Ministério Público estadual, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, do Tribunal de Justiça e da Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado.

Aos 17 anos e aluno do 3º ano do Ensino Médio, Douglas disse que deseja cursar Direito no futuro próximo e que a experiência de vir a Curitiba, participando da Caravana da Cidadania do Geração Atitude, estava sendo simplesmente incrível. Sobre a produção do seu projeto, ele lembra que a professora de Sociologia, Valdirene Metz, apresentou o tema na sala de aula, com a cartilha do Guia do Cidadão (disponível para acesso no site da Assembleia Legislativa do Paraná: http://www.alep.pr.gov.br/geracao_atitude/), e com os debates entre os alunos, as ideias foram surgindo. “É um tema (o bullying) bastante discutido no Brasil, hoje. Fizemos um projeto para conscientização das escolas, de toda a comunidade escolar”. Sobre ter sido escolhido como autor da melhor proposta de lei, Douglas se disse tremendamente surpreso: “Não esperava o resultado. A decisão foi uma surpresa muito grande. Só a visita a Curitiba já tinha sido um prêmio muito grande”, acrescentou.

A professora Valdirene Metz se mostrou encantada com todo o processo de participação no Geração Atitude, coroada com a premiação do trabalho de um de seus alunos. “Fazer as visitas internas, conversar com as pessoas. Conhecer as pessoas que cuidam das nossas leis, da nossa organização como Estado, foi muito importante. É a extensão do nosso projeto – a gente estuda cidadania da escola e faz a extensão aqui!”.

A convite da Assembleia, os 26 autores dos projetos selecionados estiveram em Curitiba durante três dias, acompanhados pelos professores que orientaram seus trabalhos. Nesta etapa, designada como Caravana da Cidadania, eles tiveram a oportunidade de visitar e conhecer os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público estadual. Além disso, estudantes e professores visitaram os principais pontos turísticos da Capital.

O programa – O Geração Atitude foi formalizado em 2015, através da assinatura de convênio reunindo Legislativo, Executivo e Judiciário, com a finalidade de incentivar o exercício da cidadania nas escolas públicas da rede estadual, por meio de ações educativas. Entusiasta da iniciativa, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), destacou na ocasião a importância de estimular o debate sobre o funcionamento dos três Poderes e das demais instituições entre os jovens, permitindo-lhes vivenciar de modo crítico o exercício da cidadania e da representação política.

Através do projeto os estudantes do Ensino Médio podem participar de gincanas culturais, palestras e aulas ministradas por professores e promotores de Justiça. Também aprendem a elaborar projetos de lei, emendas e decretos legislativos. Ações específicas, como o Geração na Escola, englobam um conjunto de atividades voltadas à formação cidadã, apoiadas em planos de aula relativos ao exercício da cidadania e que são definidos em linguagem simples e direta através do Guia do Cidadão, cartilha de 68 páginas discorrendo sobre democracia, política, eleições, direito ao voto, entre vários outros temas. A cartilha pode ser acessada por qualquer interessado pelos sites da Assembleia Legislativa e do Ministério Público estadual. Fonte: ALEP /Foto: Noemi Froes/Alep