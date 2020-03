Alunos da Rede Municipal de Ensino de Porto União recebe agendas escolares

Na última

semana os alunos da rede municipal de ensino receberam agendas escolares. As

agendas foram confeccionadas por meio da Secretaria de Educação para facilitar

a comunicação entre pais e professores, garantindo ainda maior eficiência na

troca de informações.

A

agenda foi totalmente personalizada e adaptada para a realidade de nossa

cidade. Ela contém os hinos de Porto União, de Santa Catarina e o Nacional,

além de ter na capa e no verso imagens dos principais, e mais bonitos, pontos

turísticos de Porto União.

Ao

todo foram distribuídas 2500 agendas para contemplar todos os alunos.

Na

fala da Secretária Municipal de Educação, Aldair Muncinelli, “os alunos se

sentem valorizados porque se presume que uma agenda seja um artifício para

adultos, e quando eles recebem um instrumento como esse, percebem que têm muita

importância”. Aldair ainda destaca que “os hinos e as bandeiras devem estar

presentes com mais frequência na vida dos alunos para que eles aprendam a

valorizar sua terra e sua cidade com demonstrações de civismo. E carregar

consigo, diariamente, uma agenda com imagens e hinos pode ser um incentivo a

mais. Também por isso usamos as imagens do nosso município, para que as

crianças saibam que não é apenas quando viajamos que podemos ver coisas

bonitas, já que Porto União tem lugares lindíssimos cheios de história e cultura,” apesar de ela

afirmar que o que temos de mais belo são nossas crianças.

A

Secretária ainda relembra que a administração municipal já proporcionou

diversos itens como calçados, uniformes, jogos pedagógicos, materiais

esportivos e centenas de livros além de jalecos para os professores e

equipamentos dos mais diversos como lavadoras de roupa, máquinas de pães,

ventiladores, lavadoras de alta pressão, colchões, etc. As escolas quase todas foram

reformadas e outras estão com processo em andamento. Está sendo investido na

capacitação das merendeiras, constantemente, para atender requisitos

nutricionais às crianças, com particularidades, como diabéticos, intolerantes e

alérgicos.