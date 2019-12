Alunos das escolas municipais receberam educação fiscal e tributária

Alunos dos 5ºs anos das

escolas municipais de União da Vitória estão recebendo palestras sobre educação

fiscal e tributária. A iniciativa é realizada pelo Departamento de Tributação e

Fiscalização. O projeto começou no dia 19 e foi até o dia 29 de novembro.

No total, 24 escolas foram

visitadas. As crianças receberam informações sobre os principais tributos

municipais, estaduais e nacionais. “Nosso objetivo foi explicar a importância

do recolhimento dos impostos e taxas. Destacamos, principalmente, os mais

conhecidos. A partir disto, esclarecemos sobre como o imposto é aplicado nos

serviços públicos”, explicou a responsável pelo setor de tributação, Ângela

Horbatiuk.

Os estudantes também foram presenteados com uma cartilha explicativa e estão participando de um concurso de desenho sobre o tema do projeto. As três melhores ilustrações receberão prêmios e estamparão a campanha de IPTU de 2020. “Estamos muito contentes com o projeto. Os alunos têm bastante curiosidade sobre o assunto. O retorno com as crianças foi muito positivo”, disse Ângela.