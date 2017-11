Alunos de escolas municipais são premiados no Televisando 2017

A Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória foram parceiros da RPC no Concurso Cultural do Televisando, o qual é um projeto de Educação e Comunicação que desde 2008, busca promover a reflexão sobre temas sociais relevantes e contribuir para a construção da cidadania em todo o Paraná.

Em União da Vitória 16 escolas municipais participaram do Projeto nas categorias: Ilustrador (de 1º a 3º ano) e Cartunista Mirim (4º e 5º ano).

O tema escolhido neste ano de 2017 foi: “Viver bem, que mal tem”, e cada escola selecionou os melhores trabalhos. No fim de outubro aconteceram as premiações da etapa Municipal e o resultado foi aguardado ansiosamente por professores e alunos.

Duas alunas de União da Vitória se destacaram e levaram o prêmio para casa. Na categoria “Ilustrador”, a aluna Jamile Suskevichz, do 3º ano, da Escola Municipal Professor Waldomiro, orientada pela professora Carla Rosane Fersch da Silva. E na categoria “Cartunista Mirim”, a aluna Fabiana Agatha Posselt, do 5º ano, orientada pela professora Vilma Bacci de Araújo, foram as ganhadoras dessa etapa.

As duas alunas e suas professoras foram contempladas com Tablets e um troféu do concurso.