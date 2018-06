Alunos são recebidos pelo prefeito

A manhã do dia 14 foi bem diferente para os alunos do Núcleo Educacional de Jangada do Sul. Os pequenos com idades entre 6 e 10 anos, vieram de ônibus, acompanhados de suas professoras. A visita que tinha como principal objetivo o Eco Expresso Sanepar no Núcleo Educacional João Fernando Sobral, se estendeu à Secretaria de Educação, às dependências da Prefeitura e às obras de pavimentação.

Ao serem recebidos no gabinete pelo Prefeito Eliseu Mibach, algumas crianças ficaram surpresas com a estrutura e as atividades de cada setor. Também estavam presentes os vereadores Jacir Barth e Gildo Luiz Masselai. Eliseu perguntou aos pequenos como estava a escola que acabou de receber obras e a resposta foi em coro “bonita”!

A diretora da do Núcleo Naoeli Ramthun aproveitou a visita para pedir livros e computadores para o núcleo continuar seus projetos de incentivo à leitura e alfabetização digital. Depois de um lanchinho, os pequenos seguiram para a rua Joaquim Nabuco, que está recebendo pavimentação. Lá puderam entender todo o processo da aplicação do recape asfáltico.