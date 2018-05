Amigos do Povo entrega óculos e RG às crianças do bairro Limeira

Na tarde de 17 de maio, quinta-feira, o CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória, realizou a 2ª Etapa da 5ª Edição do “Projeto Amigos do Povo” no Bairro Limeira.

Nesta etapa participaram mais de 40 instituições parceiras, ofertando diversos serviços gratuitos como teste de acuidade visual e encaminhamentos oftalmológicos, atividades recreativas, educativas e esportivas, encaminhamentos psicológicos e de serviço social, corte de cabelo, orientações de saúde, desverminação de animais, entre outras atividades. Também no evento foram agendadas mediações e atividades do Fórum. Os casos de atendimento judicial dativo foram encaminhados aos advogados parceiros no próprio evento, após realização de triagem socioeconômica pelo Curso de Serviço Social da Uniguaçu, que contou com a presença da coordenadora Lucimara Amarantes e parceiros.

O Amigos do Povo vem crescendo a cada etapa, e ora foi incrementado com a emissão de CPF, Simples e Nacional e MEI (microempreendedor individual) realizado em parceria com a Receita Federal e a UNIUV, além da inclusão no programa tarifa social da água e parcelamento de dívidas realizado em parceria com a SANEPAR.

No dia de ontem também foram entregues mais de 60 documentos de identidade e 8 óculos para as crianças e adolescentes da comunidade, momento em que o Juiz de Direito Carlos Mattioli recebeu da Presidente do Conselho Local do Bairro Limeira, Sra. Isaura Maris de Oliveira, uma moção de gratidão pela atenção dispensada à comunidade.

O evento também contou com o prestigio da Assessoria da Desembargadora Lidia Maejima da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.