AMSULPAR ganha 18 novos leitos para combate ao coronavírus, anuncia Hussein Bakri

Desde a última

quarta-feira (8), o Sul do Paraná conta com 18 novos leitos hospitalares

destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19. A partir de uma

articulação do deputado, Hussein Bakri (PSD), junto à Secretaria da Saúde, o

Governo do Estado garantiu os recursos necessários para o funcionamento das

novas unidades nos hospitais Regional São Camilo e Associação de Proteção à

Maternidade e à Infância (APMI), ambos em União da Vitória. A abertura desses

leitos aumenta em 30% a capacidade hospitalar de atendimento aos nove

municípios abrangidos pela 6ª Regional de Saúde.

“O Governador, Ratinho

Junior, e, o secretário estadual de saúde, Beto Preto, traçaram uma estratégia

de atendimento regionalizado para enfrentar esse pandemia, ampliando a rede

pública hospitalar ao redor do estado e garantindo que o Paraná seja capaz de

atender com agilidade e qualidade os pacientes do novo coronavírus. Queira Deus

que o isolamento social surta o maior efeito possível e não precisemos usar

toda essa nova estrutura em União da Vitória. Mas, se for necessário, estaremos

preparados”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia

Legislativa.

A partir de agora, a

região tem seis novos leitos de UTI, sendo dois na APMI e quatro no São Camilo.

Além disso, também já estão em funcionamento 12 novos leitos de enfermaria, dos

quais quatro na APMI e oito no São Camilo. Os novos leitos estão, devidamente,

credenciados junto ao Governo do Estado e aptos a receber pacientes imediatamente.

Além disso, ao longo

dos próximos dias, é esperada a chegada de novos equipamentos hospitalares,

garantindo uma estrutura moderna e à altura para o enfrentamento ao coronavírus

no sul do estado. Com essas medidas, serão beneficiadas 176 mil pessoas,

distribuídas nos nove municípios da 6ª Regional de Saúde: Antônio Olinto,

Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto

Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória.

“Criamos uma rede de

atendimento e de combate ao coronavírus em todo o Estado. Estamos estruturando

esses locais e ampliando o número de leitos de UTI para fazer esse

enfrentamento. Essa luta não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. E

vamos vencer ela juntos”, declarou o Governador, Ratinho Junior.