AMSULPAR recebe seis respiradores para enfrentamento ao coronavírus

A 6ª Regional de Saúde recebeu, na sexta-feira (03), seis respiradores para o atendimento a pacientes com Covid-19 na região da AMSULPAR. Os recursos para a compra dos equipamentos foram repassados pela Comarca de União da Vitória ao Fundo Estadual de Saúde, numa parceria firmada no final de abril entre o Governo Ratinho Junior e o Poder Judiciário. Segundo o deputado, Hussein Bakri (PSD), mais dois respiradores chegarão ao Paraná nos próximos dias e também serão enviados para a região Sul, totalizando oito equipamentos que serão distribuídos igualmente entre o Hospital Regional São Camilo e a APMI.

“Temos trabalhado, incansavelmente, junto ao secretário da Saúde, Beto Preto, para garantir que o Sul do Estado esteja, devidamente, estruturado para fazer frente à Covid-19. E, num trabalho conjunto com o deputado, Alexandre Curi, o Judiciário e a prefeitura de União da Vitória e dos demais municípios da região, obtivemos esses respiradores. É mais uma ação dentro da estratégia de atendimento hospitalar regionalizado, que permita atender com agilidade e qualidade os pacientes do novo coronavírus em todo o Paraná”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

O parlamentar ressaltou que o Paraná é referência nacional na aquisição de respiradores, citando recente reportagem do Jornal Nacional que mostrou que o Estado realizou as compras mais baratas do Brasil desses aparelhos – R$ 40 mil contra R$ 226 mil dos mais caros, adquiridos pelo Rio de Janeiro. “Esses respiradores serão muito bem utilizados na nossa região, que está com toda a estrutura necessária que foi garantida pelo Governo do Estado para enfrentarmos esta pandemia. E gostaria de agradecer em particular o deputado Hussein, pois, se não fosse a atuação direta dele, muito provavelmente esses equipamentos demorariam muito mais tempo para chegar”, disse o médico Ricardo Krzyzanowski, diretor da 6ª Regional de Saúde. Desde o início de abril, a região da AMSULPAR ganhou 18 novos leitos hospitalares destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. São seis leitos de UTI em funcionamento, sendo dois na APMI e quatro no São Camilo; e mais 12 leitos de enfermaria, dos quais quatro na APMI, e, oito no São Camilo. Além disso, conforme o avanço do coronavírus, o Sul do estado poderá ganhar mais 12 leitos de UTI, que são sempre acompanhados do dobro de leitos do tipo enfermaria.

Além disso, desde 1° de junho, a região tem à disposição uma UTI móvel para atendimento e transporte de pacientes diagnosticados com o coronavírus. Até o final de setembro, o veículo ficará sediado em União da Vitória, com equipe de médico, técnico de enfermagem e socorrista.

Todo esse conjunto de medidas beneficia 176 mil pessoas distribuídas nos nove municípios da 6ª Regional de Saúde: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória.