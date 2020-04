AMSULPAR receberá seis respiradores para o enfrentamento ao coronavírus

Numa parceria entre o Governo Ratinho Junior e o Poder Judiciário estadual, o sul do Paraná vai receber seis respiradores comprados da Suécia. Segundo o deputado, Hussein Bakri (PSD), os recursos para a compra de mais de R$ 500 mil foram repassados pela Comarca de União da Vitória ao Fundo Estadual de Saúde, para auxiliar no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Quatro equipamentos serão destinados ao Hospital Regional São Camilo e dois irão para a APMI.

“Temos trabalhado incansavelmente junto ao secretário Beto Preto para garantir que o Sul do estado esteja devidamente estruturado para fazer frente à Covid-19. Agora, num trabalho conjunto com o deputado, Alexandre Curi, o Judiciário e a prefeitura de União da Vitória e dos demais municípios abrangidos pela 6ª Regional de Saúde, obtivemos esses seis respiradores. É mais uma ação dentro da estratégia de atendimento hospitalar regionalizado, que permita atender com agilidade e qualidade os pacientes do novo coronavírus em todas as regiões do Paraná”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Há duas semanas, a região da AMSULPAR ganhou 18 novos leitos hospitalares destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. São seis leitos de UTI já em funcionamento, sendo dois na APMI e quatro no São Camilo; e mais 12 leitos de enfermaria, dos quais quatro, na APMI, e, oito no São Camilo. Além disso, conforme o avanço do coronavírus, o sul do estado poderá ganhar mais 12 leitos de UTI, que são sempre acompanhados do dobro de leitos do tipo enfermaria.

Esse conjunto de medidas vai beneficiar 176 mil pessoas distribuídas nos nove municípios da 6ª Regional de Saúde: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória.