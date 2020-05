AMSULPAR terá UTI móvel

A partir da próxima segunda-feira (1°), a região da AMSULPAR terá à disposição uma UTI móvel para atendimento e transporte de pacientes diagnosticados com a covid19. Segundo o deputado, Hussein Bakri (PSD), a medida é fruto de um contrato entre a Secretaria de Estado da Saúde e a empresa Ecco Salva para as regiões do Paraná que não contam com SAMU Regional. Pelos próximos quatro meses, a UTI móvel ficará sediada em União da Vitória, com equipe de médico, técnico de enfermagem e socorrista.

“Temos trabalhado em parceria com o secretário, Beto Preto, para garantir que o sul do Paraná esteja, devidamente, estruturado para fazer frente à Covid-19. E essa UTI móvel é mais uma medida dentro da estratégia de atendimento hospitalar regionalizado, que permite atender com agilidade e qualidade os pacientes do novo coronavírus em todas as regiões do Estado”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa.

Segundo o médico Ricardo Krzyzanowski, diretor da 6ª Regional de Saúde, a UTI móvel também poderá atender outras emergências em caso de necessidade. Ele explicou que a contratação temporária é importante na medida em que a implantação do SAMU Regional, cujos detalhes vinham sendo finalizados em fevereiro, teve de ser paralisada em virtude da pandemia do coronavírus.

Além da UTI móvel, a região da AMSULPAR irá receber nos próximos dias oito respiradores importados da Suécia e, desde o início de abril, conta com 18 novos leitos hospitalares (seis de UTI e 12 de enfermaria) exclusivos para o tratamento da Covid19, sendo seis na APMI e 12 no São Camilo. E, conforme o avanço do coronavírus, o sul do estado poderá ganhar mais 12 leitos de UTI, que são sempre acompanhados do dobro de leitos do tipo enfermaria.

Todas essas medidas beneficiam 176 mil pessoas distribuídas nos nove municípios da 6ª Regional de Saúde: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória.