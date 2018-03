APAEs da região recebem quase 1milhão de reais em recursos do Governo do Estado

Nesta quarta-feira, 28, os professores, alunos e comunidade em geral que representam as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), comemoraram a liberação de recursos para obras na estrutura física das Escolas. O deputado Hussein Bakri (PSD), vice-líder do Governo na Alep e Presidente da Comissão de Educação, destacou os investimentos específicos para as escolas especiais do Estado.

Para Hussein, esse investimento só está acontecendo graças à coragem do Governador Beto Richa em enxugar a máquina do Estado, restabelecendo o equilíbrio financeiro: “Temos investimentos em todas as áreas e isso se deve ao ajuste fiscal feito pelo Governador. Hoje, destacamos esses investimentos em educação especificamente para as APAEs. São recursos inéditos, liberados direto para cada instituição que tanto necessita dessa verba”, afirmou.

Na região que Hussein Bakri representa, foram liberados recursos para as APAEs de Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro , União da Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, São Mateus do Sul e Rebouças, totalizando 800 mil reais em investimentos . “Agora a comunidade, os professores e alunos decidirão quais serão as obras prioritárias em cada prédio”, finalizou o deputado.