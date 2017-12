APAEs recebem recursos para compra de ônibus adaptados

As APAEs de Antônio Olinto, General Carneiro e Cruz Machado receberam recursos do Conselho Estadual de Assistência Social para a aquisição de ônibus adaptados para os alunos. No valor de 240 mil reais cada, a verba já está na conta das prefeituras. “Quero agradecer ao Governo do Estado, e principalmente à Fernanda Richa, que na figura de secretária da Família e Desenvolvimento Social, não tem medido esforços e tem olhado com tanto carinho para nossa região”, disse o deputado Hussein Bakri. *imagem ilustrativa