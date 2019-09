Após vistoria, aeroporto de União da Vitória está liberado para receber voos

Aeroporto estava em péssimas condições, mas recebeu uma grande reforma e está entre os 10 melhores aeroportos do interior.

O Aeroporto José Cleto de União da Vitória está em condições de receber voos comerciais. A informação foi confirmada na tarde desta terça-feira, 03, por funcionários da empresa de transporte aéreo TWOFlex, contratada pela Gol. Atividades iniciam no dia 20 de outubro.

Os funcionários da companhia fizeram uma visita técnica no local e aprovaram o início das atividades. “Viemos avaliar as condições operacionais e os requisitos para que seja possível operar com segurança. E dentre tudo o que avaliamos, não há impeditivos para que seja possível conduzir as operações apenas pontos que poderão ser melhorados”, afirma William Tsuchida, auditor ausec TWOFlex.

A partir de agora a companhia de táxi aéreo vai enviar um relatório com as melhorias que deverão ser realizadas para ampliar o nível de segurança do aeroporto. De acordo com o Secretário de Planejamento, Clodoaldo Goetz, as mudanças solicitadas referem-se ao terminal. “Na pista está tudo aprovado, a única sugestão foi uma alteração no terminal, como a criação de uma área de embarque”, ressalta.

A previsão é que os voos iniciem no dia 20 de outubro. Os voos entre Curitiba e União da Vitória acontecerão três vezes por semana, nos domingos, terças e quintas-feiras. Os deslocamentos serão feitos por aeronaves Cessna Grand Caravan de até 12 lugares. A faixa de valores deve ficar em R$350, mas dependerá da antecedência da compra da passagem, e a distância percorrida.

De acordo com o prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, a rota de voos regionais vai potencializar ainda mais o desenvolvimento da cidade de toda a região sul. “União da Vitória vem em franco desenvolvimento, além das grandes obras que já estão acontecendo com participação do Estado, integrar a rota de voos regionais será fundamental para atividades como o turismo e para atração de novas empresas na cidade e região”, afirma.