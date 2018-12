Apresentações escolares evidenciam o valor do Natal 

As atividades escolares na rede municipal de União da Vitória têm valorizado muito a época de Natal.

Os alunos da Escola Municipal de Campo Manoel Ribas, em São Domingos, interior do município, emocionaram os pais e convidados com uma bela encenação do nascimento de Jesus. A ocasião, que teve apresentações de cantos natalinos, também serviu como despedida dos alunos que vão para a escola estadual em 2019.

“Parabéns aos professores, pedagoga e diretora que se dedicam tanto para proporcionar momentos inesquecíveis aos alunos”, destacou a secretária Sandra Leão.

Outra destaque foi a apresentação da Escola Maridalva Palamar que, com seus 4º e 5º anos (A e B) abrilhantou a programação especial na Praça Alvir Riesemberg.