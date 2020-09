Articulação de Hussein Bakri garante 2 módulos móveis da PM para União da Vitória

Numa articulação do deputado, Hussein Bakri (PSD), União da Vitória agora conta com duas unidades móveis da Polícia Militar. As duas vans já estão fazendo o patrulhamento nos bairros da cidade, garantindo mais segurança à população e, sobretudo, inibindo ação de bandidos. Com os novos veículos, será possível planejar e intensificar a presença de equipes policiais nos locais onde há maior fluxo de pessoas e índices de roubos.

“Segurança pública é uma área que demanda investimentos e esforços de forma constante. Por isso, trabalhamos junto à PM por esses dois módulos móveis, que vão levar a sensação de segurança à população e fazer com que os bandidos fiquem cada vez mais inseguros para agir”, afirmou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e um dos representantes oficiais de União da Vitória junto ao Executivo estadual.

Há duas semanas, o deputado do PSD se reuniu com representantes da Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL), do Conselho de Segurança (Conseg) e do 27° Batalhão de Polícia Militar. Como resultado do encontro, Hussein Bakri, conseguiu que a PM destinasse uma nova unidade móvel para União da Vitória e também enviasse uma van de forma temporária enquanto a que patrulhava o município está no conserto.

O parlamentar também vem mantendo contato com o comando da PM em Curitiba para que o atendimento do número emergencial 190 permaneça no 27º Batalhão e não seja centralizado na Capital do Estado. Além disso, Hussein Bakri confirmou que, após a conclusão do concurso público promovido pelo Governo do Estado, a região vai receber 80 novos policiais.