Articulação de Hussein Bakri garante apoio financeiro do Estado para custeio do SAMU Regional no Sul do Paraná

Na manhã desta sexta-feira (23), em visita à 6ª Regional de Saúde, em União da Vitória, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, anunciou que o Estado fará um aporte financeiro para o custeio do SAMU no Sul do Paraná.

O investimento atende a um pedido feito pelo deputado Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante da região na Assembleia Legislativa.

Em funcionamento desde o dia 4 de janeiro, o SAMU Regional conta com cinco ambulâncias de suporte básico (União da Vitória, Bituruna, São Mateus do Sul, General Carneiro e Cruz Machado) e duas ambulâncias de suporte avançado com UTI Móvel (União da Vitória e São Mateus do Sul).

Nestes primeiros meses de implantação do sistema, o custo de cerca de R$ 600 mil mensais é de responsabilidade dos nove municípios da região, num rateio conforme o número de habitantes.

Diante da dificuldade de caixa em meio à pandemia, as prefeituras vêm enfrentando problemas para arcar com essa despesa e solicitaram a intervenção do deputado, Hussein Bakri, junto à Secretaria de Saúde.

De acordo com o anúncio feito nesta sexta-feira, o Estado vai aplicar em torno de R$ 300 mil por mês no SAMU Regional, ao antecipar a sua contrapartida e também a do Ministério da Saúde (sendo reembolsado, posteriormente, quando o recursos vierem de Brasília para o Paraná).

“O sistema de saúde tem que possibilitar o atendimento a todos os pacientes dentro do conceito: paciente certo, no local certo e no tempo certo. Essa qualidade que o SAMU Regional dá ao fluxo de pacientes é determinante para salvar vidas”, destacou Hussein Bakri.

Foto: deputado Hussein Bakri; secretário Guto Silva; e Nestor Werner Jr., diretor-geral da Secretaria de Saúde.