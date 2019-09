Articulação de Hussein Bakri garante aumento da carga horária dos técnicos nas Casas Familiares Rurais

Numa articulação encabeçada pelo deputado, Hussein Bakri (PSD), o Governo Ratinho Junior (PSD), reafirmou a manutenção e ampliação das 23 Casas Familiares Rurais (CFRs) espalhadas pelo Paraná. Além disso, autorizou o aumento na carga horária dos técnicos que acompanham de perto o dia a dia dos estudantes em cada uma das unidades. Os anúncios foram feitos numa reunião no Palácio Iguaçu, na terça-feira (24), com a presença do Secretário da Educação, Renato Feder, do Superintendente de Articulação Regional da Casa Civil, Gugu Bueno, de prefeitos e coordenadores das CFRs.

“Conheço há muito tempo as Casas Familiares Rurais, mas estive na unidade de União da Vitória no mês passado e fiquei impressionado com os avanços que eu vi. A metodologia de ensino é fantástica porque garante a permanência dos jovens no campo e estimula a produção agrícola nas comunidades. Por isso, o objetivo do governo é modernizar as CFRs e permitir um salto na qualidade do ensino”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

Implantadas no Paraná em 1988, as Casas Familiares Rurais são um modelo que integra o ensino formal à qualificação profissional dos filhos de agricultores familiares. Elas funcionam em uma metodologia de alternância, em que os alunos passam um período na unidade de ensino em regime de internato, no qual têm aulas teóricas de Biologia, Matemática, Produção Animal e Vegetal, Agroindústria; e o restante na sua propriedade, onde colocam em prática o conhecimento adquirido em sala de aula.

No início do ano, porém, Hussein Bakri foi procurado por diversas autoridades ligadas às CFRs que o alertaram dos problemas que vinham enfrentando para manter o seu bom funcionamento e, inclusive, dos boatos de fechamento das unidades. De imediato, o parlamentar recebeu a garantia do governo de que as casas continuariam abertas e, na medida do possível, seriam ampliadas.

Já nesta terça-feira, o Secretário, Renato Feder, anunciou o aumento na carga horária dos técnicos que atuam nas CFRs. Isso vai permitir que eles acompanhem os alunos também nas propriedades rurais das famílias, quando podem aplicar os conhecimentos aprendidos em sala.

“Sem dúvida, esse já é um grande passo para nós. Saímos muito satisfeitos da reunião de hoje e agradecemos ao deputado Hussein por estar nessa luta conosco desde fevereiro. Temos certeza que o governo se sensibilizou da importância das CFRs e, dentro do possível, atenderá nossas outras pautas, como a manutenção dos profissionais sem trocas todos os anos, a ampliação do nosso fundo rotativo, o acompanhamento de equipes que qualifiquem nossos profissionais”, comemorou Marco Antonio Geffer, coordenador da Casa Familiar Rural de Santa Maria do Oeste.

Da mesma forma, o prefeito de Paulo Frontin, Gilberto Gruba, destacou a importância da CFR para o município. “Atendemos 90 alunos de toda a região e, infelizmente, temos enfrentado dificuldades para manter a unidade. Por isso, é uma felicidade enorme sair daqui com essa carta branca do Secretário Feder e do Líder do Governo para continuarmos com a escola e termos os técnicos mais presentes”, disse.