Articulação de Hussein Bakri garante mais de R$ 2,5 milhões em obras de água e esgoto para General Carneiro e Porto Vitória

Numa articulação do deputado Hussein Bakri (PSD), a Sanepar vai investir mais de R$ 2,5 milhões em obras de água e de esgoto em General Carneiro e Porto Vitória. Os investimentos foram anunciados na quarta-feira, (14), com a assinatura dos termos aditivos entre a companhia e os municípios, na sede da empresa em Curitiba.

“Nos locais onde a Sanepar entrega água tratada e realiza coleta e tratamento do esgoto, ali ela está entregando saúde para a população. E esses investimentos confirmados agora para o Sul do Paraná demonstram o compromisso que a companhia tem com os pequenos municípios, sobretudo porque obras desse porte são de difícil execução e demandam um volume significativo de recursos”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa.

No maior aditivo assinado na quarta-feira, de R$ 1,234 milhão, haverá a implantação de quase 43 quilômetros de rede de distribuição de água nas comunidades rurais Linha São Miguel e Sete de Setembro, em Porto Vitória. Já num investimento de R$ 116 mil, será ampliado o sistema de abastecimento de água na área industrial do município, às margens da PR-446, com a execução de três quilômetros de rede. Além do deputado, Hussein Bakri, assinaram os documentos o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, e a prefeita Marisa Ilkiu.

General Carneiro, por sua vez, receberá um investimento de R$ 1,198 milhão para a ampliação de mais de 10 quilômetros da rede coletora de esgoto na Vila Operária. Conforme o aditivo assinado pelo prefeito Joel Ferreira, a obra vai beneficiar 472 famílias do bairro.

“A Sanepar trabalha 24 horas por dia para levar saúde aos paranaenses por meio do saneamento básico. E essa parceria com os prefeitos e o deputado Hussein é muito importante, porque são eles que conhecem a realidade do dia a dia e as necessidades de cada comunidade”, disse Claudio Stabile.