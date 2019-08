Articulação de Hussein Bakri garante R$ 16 milhões para nova sede do Hospital Paulo Fortes

Ordem de serviço para obra do novo prédio será assinada na manhã desta quinta-feira, em São Mateus do Sul, pelo Secretário Beto Preto

Ao completar 90 anos de história, o Hospital e Maternidade Doutor Paulo Fortes terá uma nova sede. Numa articulação do deputado Hussein Bakri (PSD), será assinada, na manhã desta quinta-feira (22), a ordem de serviço para construção do prédio, em São Mateus do Sul. O investimento total de R$ 16 milhões do Governo Ratinho Junior (PSD) faz parte do projeto de regionalizar a saúde pelo estado, evitando que os pacientes precisem se deslocar centenas de quilômetros para ser atendidos em cidades maiores.

“Será um dia de grande festa para comemorar uma conquista que vai transformar toda a saúde do Sul do Paraná. Essa era uma demanda histórica da região e que passa a se tornar realidade a partir de agora. Em meio à crise econômica pela qual passa o país, o Governador tem promovido medidas de austeridade de forma a garantir que investimentos fundamentais como esse possam sair do papel”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial de São Mateus do Sul junto ao Governo do Estado.

Criado em 1929, pelo médico, Paulo Fortes, como Hospital São Matheus, a Instituição ganhou o nome e a sede atuais – com o apoio da Petrobras – em 1967. Desde então, a demanda foi crescendo ano após ano, até que em 2015 o Hospital adquiriu o terreno onde será erguido o novo prédio.

Vencidos os entraves burocráticos e da licitação ao longo da gestão passada, a Secretaria de Estado da Saúde, sob o comando do médico Beto Preto, fez um pente-fino no convênio que havia sido assinado em 2018 para construção da nova sede do Hospital, numa área de 3,5 mil metros quadrados. Agora, com o aval nos aspectos jurídicos e de controladoria, será assinada a ordem de serviço para o início da obra, que prevê leitos adultos e infantis, salas cirúrgicas e de exames (raio-x, tomografia, mamografia e ultrassonografia), enfermarias para partos, entre outras unidades.

“Agradeço o deputado Hussein por estar sempre nos acompanhando nas nossas diversas agendas na Capital. A presença e participação dele foi fundamental para que tenhamos a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Hospital. O Sul do Paraná é grato a ele por tudo o que tem feito pela região”, ressaltou o Prefeito Luiz Adyr, de São Mateus do Sul.