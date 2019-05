Articulação de Hussein Bakri garante R$ 2 milhões para ampliação do Hemocentro de União da Vitória

Obra vai aumentar em até três vezes o volume de coleta de sangue na região sul do Paraná

Indicado como representante oficial da Associação dos Municípios Sul Paranaense (Amsulpar) junto ao governo do estado, o deputado Hussein Bakri (PSD) garantiu a liberação de quase R$ 2 milhões para a ampliação do Hemocentro de União da Vitória. A conquista atende a uma demanda fundamental para a área da saúde das nove cidades da região.

“Na função que exerço hoje como Líder do Governo na Assembleia Legislativa, farei o máximo que for possível para levar melhorias aos municípios do sul do Paraná, que me permitiram chegar até aqui”, afirmou Hussein Bakri, ao lado do Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e do Diretor da 6ª Regional de Saúde, Henrique Cesar Guzzoni.

No encontro, ficou acordada a ampliação da Unidade do Hemocentro de União da Vitória por meio da liberação pela Secretaria da Saúde de quase R$ 2 milhões, o que vai permitir triplicar a coleta de sangue na região. A obra será iniciada assim que forem concluídos os últimos detalhes burocráticos da cessão do terreno por parte da Prefeitura Municipal.

A conquista irá beneficiar os mais de 176 mil habitantes dos nove municípios abrangidos pela 6ª Regional de Saúde.