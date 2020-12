Articulação do deputado Hussein Bakri viabiliza condomínio de idosos para União da Vitória

Para garantir proteção e atenção à terceira idade, o Governo Ratinho Junior criou o Programa Viver Mais Paraná, que prevê a construção de condomínios exclusivos para idosos ao redor do Estado. Voltados a pessoas de baixa renda com mais de 60 anos, os empreendimentos de R$ 5 milhões cada contarão com 40 moradias adaptadas e completa infraestrutura de saúde, assistência social e lazer. Numa articulação do deputado, Hussein Bakri (PSD), a medida será implantada em União da Vitória no ano que vem.

“Garantir dignidade e qualidade de vida para as pessoas de mais idade é uma pauta importantíssima para o Governo do Estado, tanto que foi lançado esse que é o maior programa de habitação do Brasil para a terceira idade. Esse olhar social se destaca por dois aspectos: a população está envelhecendo mais e, nessa idade, já não consegue acessar crédito imobiliário. Por isso, em uma ação junto à Cohapar, foram atendidos os critérios técnicos e conseguimos viabilizar um condomínio do idoso para União da Vitória”, afirmou o deputado Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

As 40 unidades de cada condomínio serão destinadas a pessoas com 60 anos ou mais, com renda de um a seis salários mínimos, sozinhos ou em casal. A prioridade de seleção é para idosos que moram em áreas de risco, com deficiência ou que pagam um valor alto de aluguel que compromete a renda da família. Os escolhidos poderão residir nas casas por tempo indeterminado, mediante o pagamento de um aluguel social correspondente a 15% de um salário mínimo (R$ 156,75 atualmente). Após a desocupação, as unidades serão direcionadas ao atendimento dos próximos inscritos, conforme fila de prioridade do programa.

As casas terão 42 metros quadrados (sala, cozinha, quarto, banheiro e lavanderia externa) e possuirão adaptações como rampas de acesso, portas maiores e banheiros com barras de segurança. Os moradores vão dispor de ambulatório, praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas e quiosques de jogos.

Além de doar o terreno, cada prefeitura ficará responsável por oferecer assistência social, atendimento médico, fisioterapia e psicologia.