Asfalto nos bairros: Pavimentação da rua Eurico Amann chega à fase final

As obras para

pavimentação asfáltica na rua Eurico Amann, no Bairro Rio D’Areia, estão na

fase final. No total, 460,21m do trecho entre as ruas Valfrido Brunquell e Willy Neubauer serão asfaltados. O

investimento é de R$ 671.652,46 em recursos próprios.

A partir de agora, a

pavimentação deve ser concluída nos próximos dias. Para finalizar, será

realizado o plantio de grama no local e a sinalização. A intenção é entregar a

obra no início de fevereiro.