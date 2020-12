Assembleia aprova projetos que reduzem taxa do Detran aos motoristas paranaenses e reforça caixa do Estado

A Assembleia Legislativa aprovou, na tarde desta segunda-feira (14), dois projetos que trazem alívio financeiro para os motoristas paranaenses e também para o caixa do Estado.

Uma das propostas concede à iniciativa privada a manutenção dos pátios veiculares do Detran, que hoje custa R$ 10 milhões por mês ao poder público.

O outro texto reduz pela metade a taxa cobrada para o registro de veículos financiados – dos atuais R$ 350 para R$ 173,37.

Além disso, a emissão do gravame passará à responsabilidade do Detran e não mais de 14 empresas privadas, que hoje ficam com 75% do valor arrecadado.

A votação dos dois projetos deve ser concluída até o final desta semana para que as medidas possam valer já em 2021.

“O Governador Ratinho Junior tem trabalhado para tornar a máquina pública mais eficiente, moderna e inovadora. E esses projetos caminham nesse sentido, pois vão possibilitar novos investimentos, por exemplo, na recuperação de estradas e em campanhas educativas de trânsito”, destacou o deputado, Hussein Bakri (PSD), Líder do Governo na Assembleia.