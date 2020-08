Assembleia oficializa repasse de R$ 100 milhões ao Governo do Estado

A Assembleia Legislativa oficializou, na manhã desta segunda-feira (03), um repasse de R$ 100 milhões ao Governo do Paraná para a compra de vacinas contra a Covid-19.

Desses recursos oriundos da economia feita pela Casa ao longo do ano, R$ 50 milhões já estão no caixa do Estado e os outros R$ 50 milhões serão depositados no mês de setembro.

O repasse da Assembleia se soma a outros R$ 100 milhões que o Governo irá reservar no orçamento estadual do ano que vem também para a aquisição de vacinas.

Em abril, o Legislativo já havia repassado R$ 37,7 milhões ao Fundo Estadual de Saúde para o financiamento de leitos hospitalares e a compra de EPIs, como luvas, máscaras e aventais.

Líder do Governo na Casa, o deputado, Hussein Bakri, destacou a boa relação entre os dois Poderes em prol dos paranaenses e a participação fundamental dos parlamentares na aprovação rápida de medidas de enfrentamento ao coronavírus.

O Governador, Ratinho Junior, e, o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, ressaltaram a parceria e a disposição da Assembleia em colaborar com o Executivo desde o início do mandato e sobretudo neste momento de pandemia.

Além dos parlamentares que participaram virtualmente da cerimônia, estiveram presentes no Palácio Iguaçu os secretários Beto Preto (Saúde) e Renê Garcia Jr. (Fazenda) e os deputados: Ademar Traiano, (Presidente da Assembleia); Luiz Claudio Romanelli (Primeiro Secretário); Gilson de Souza (Segundo Secretário) e Soldado Adriano José (Vice-Líder do Governo).