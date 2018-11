Assinatura de ordem de serviço para construção de blocos didáticos

Foi realizada na terça-feira, 13, a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção dos blocos didáticos do Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR). A cerimônia contou com a presença do reitor pró-tempore do IFPR, Odacir Antonio Zanatta, do vice-prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, entre outras autoridades.

A construção dos novos blocos da unidade será possível devido ao repasse de emenda parlamentar, oficializada no segundo semestre do ano passado, no valor de R$ 3,5 milhões. Esse repasse também garantiu a construção da quadra poliesportiva coberta do campus, que já está em construção e deve ficar pronta no primeiro semestre de 2019.

Os estudantes foram representados na cerimônia pelas alunas do segundo ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Marcella Baziuk e Ana Clara Bona, que enalteceram, em suas falas, a importância da obra para os alunos. “Essa é a construção de mais uma parte de nossa casa, uma oportunidade de expandir a família que aqui criamos”, declara Marcella.

De acordo com a diretora geral da unidade, Patrícia Bortolini, a ampliação do espaço físico permitirá a concretização do planejamento do campus, atendendo a demanda da comunidade pela formação profissional e tecnológica. “Com a construção dos blocos didáticos, além da oferta de novos cursos pela disponibilidade de mais salas de aula, ainda mais projetos de pesquisa e extensão serão desenvolvidos, estimulados pelos espaços e equipamentos dos laboratórios”, avalia Patrícia.