Associação de agricultores de Cruz Machado busca apoio do Deputado Hussein Bakri

A Associação de Agricultores São Miguel, da Linha Vitória, de Cruz Machado, procurou o deputado estadual Hussein Bakri (PSD), em busca de investimentos na montagem de um secador de cereais para atender a comunidade.

A Associação, que estava representada pelo presidente Bernardo Busch e membros da diretoria, além do vereador Izac Lopes, busca investimentos para atender às demandas de produtores de feijão, milho e soja, principalmente. “Temos uma grande quantidade de agricultores e um secador equipado com silo para estocar os cereais seria fundamental nesse momento” disse o presidente da Associação.

Em resposta aos pedidos, o deputado estadual Hussein Bakri (PSD), que representa a região junto ao Governo do Estado, garantiu o recurso para equipar o secador e solicitou os projetos para que a obra saia do papel: “Sabemos que a burocracia do setor público tem todo o seu trâmite, mas sei da necessidade de atender essa importante comunidade e tão logo os projetos estejam prontos, o recurso já será destinado” explicou o deputado.

A obra vai ter contrapartida da prefeitura de Cruz Machado e vai atender associados e produtores rurais que são a grande maioria da população cruzmachadense, como explica o vereador Izac Lopes: “Nosso município é extremamente agrícola e precisamos de investimentos nesse setor, e graças a parceria entre a prefeitura e o deputado Hussein, o município vem recebendo grandes investimentos” finalizou Lopes.