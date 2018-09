Associação de Engenheiros Ambientais é criada durante Simpósio de Engenharia Ambiental 

Roda de chimarrão, palestras e visita técnica foram algumas das atrações do Simpósio

Entre os dias 27 e 30 de agosto, foi realizado o VIII Simpósio de Engenharia Ambiental, organizado pelo curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV). O evento contou com palestras, roda de chimarrão e viagem técnica. Participaram do simpósio, profissionais da área e alunos do curso técnico em Meio Ambiente do Colégio Túlio de França e Colégio São Mateus.

Durante a semana, ocorreram palestras com profissionais renomados na área, como Diogo Stupp, que falou sobre Gestão Ambiental em Portos e Plataformas de Petróleo. A segunda palestra foi do Diogo Pereira de Cristo, que abordou a atuação do profissional na gestão de projetos. Já Bruna Luiza Managó, falou sobre “Controle da Poluição na Indústria de Celulose e Papel”.

A roda do chimarrão foi um bate papo com os egressos do curso, Ana Carolina de Moraes, Andressa Haiduk, Chayenne de Souza e Felipe Kotwiski. Os moderadores foram os alunos egressos e atualmente professores do curso, Paulo Spies e Rafael Rossoni.

Para a coordenadora do curso, Lisandra Kaminski, o objetivo do evento é trazer um conhecimento maior aos acadêmicos sobre sua área de trabalho. “A importância do evento é significativa, porque eles conseguem ampliar os horizontes, sair um pouco da sala de aula, visualizar essas experiências e com isso obter um crescimento acadêmico que vai contribuir para a vida profissional deles”.

O engenheiro ambiental, Renato Muzzolon Júnior, representou a Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais (APEAM) e a Federação Nacional das Associações de Engenharia Sanitária e Ambiental (FNEAS), e ministrou a palestra com o tema “Engenharia Ambiental: Engenharia do Presente”.

Entre as atividades da semana, houve a Assembleia de Fundação da Associação Centro-sul Paranaense dos Engenheiros Ambientais (ACSPEA), com aprovação do Estatuto, eleição da diretoria e inscrição de associados.

Para encerrar o Simpósio, foi realizada uma visita técnica na empresa Klabin Celulose e Papel – Unidade Puma, em Ortigueira (PR), onde os participantes observaram o processo produtivo da celulose de fibras curtas, fibras longas e “fluf”, na unidade mais moderna do país neste tipo de atividade.