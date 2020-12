Associação de produtores recebem equipamentos

Na tarde de ontem, o prefeito Eliseu Mibach, acompanhado pelo Secretário de Agricultura Voluntário, Alceu Jung, e, do Vereador, Paulo Kovalski , esteve na localidade de Maquinista Molina, na sede da Associação de Desenvolvimento Apícola do Rio Espingarda MOLIMEL. Também estavam presentes na ocasião alguns associados e técnicos da Epagri.

O encontro tinha como objetivo a entrega de equipamentos destinados ao beneficiamento da produção de mel local. A aquisição foi possível graças aos recursos de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) destinados pelo Deputado Estadual, Moacir Sopelsa, e, mais R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) custeados pelo Município de Porto União. Foram apresentados aos associados um homogeneizador automático, uma bomba com filtro, um desoperculador elétrico, uma envasadora e uma centrífuga que vão permitir maior agilidade na produção, reduzindo custos e otimizando resultados.

Além dos equipamentos, a comunidade tinha outros motivos para comemorar já que conquistou o selo SIF (Selo de Inspeção Federal), o que permite que os associados possam envasar a produção, não dependendo mais de intermediários, e comercializar seus produtos em todo território nacional. Essa conquista é muito comemorada porque além de reduzir o custo com a própria produção, permite que a associação realize esse serviço para outros produtores aumentando sua rentabilidade.

O selo SIF é a garantia de um produto padrão, um produto que não se altera e que não surpreende o consumidor final. Para a realização do comércio de produtos de origem animal em outras cidades e outros Estados, os estabelecimentos das áreas de carne, ovos, pescado, leite e mel devem estar registrados e atender às exigências do Serviço de Inspeção Federal, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

O termo de recebimento foi assinado pelo presidente da associação, Antonio Ribeiro dos Santos, que comemorou afirmando que “agora sim vamos colher os frutos de tanto trabalho” e dedicou a conquista aos associados que nunca desistiram mesmo depois de passar por vários obstáculos.