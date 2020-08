Associação de Recicladores recebe prensa hidráulica viabilizada pelo deputado Hussein Bakri

A Arcrevi (Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do Vale do Iguaçu) recebeu, na manhã desta quarta-feira (12), uma prensa hidráulica vertical no valor de R$ 35 mil.

O equipamento foi viabilizado pelo deputado, Hussein Bakri, junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST), que é comandada pelo secretário Marcio Nunes.

Além de facilitar e aperfeiçoar o trabalho de reciclagem, a prensa vai garantir mais segurança aos membros da associação em União da Vitória.

A parceria do deputado, Hussein Bakri, com o líder da Arcrevi, Pica-Pau, também já garantiu uma van no valor de R$ 185 mil, que está em processo de licitação.

Esses recursos são fruto do trabalho conjunto entre o Governo Ratinho Junior e a Assembleia Legislativa, que vêm trabalhando de mãos dadas em prol dos paranaenses.