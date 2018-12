Ata de reunião ordinária acerca do bloqueio da Rodovia Estadual Wenceslau Braz acesso ao bairro Dona Mercedes.

Aos quatro dias do mês de Dezembro do ano de 2018, no Gabinete do Prédio da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, Centro, nesta cidade, presentes os representantes da Prefeitura Municipal de União da Vitória: senhores Hilton Santin Roveda – Prefeito Municipal, Clodoaldo Goetz – Secretário Municipal de Planejamento, Antônio Oscar Nhoatto – Chefe de Gabinete, Fauzi Bakri e Fábio Amaral Nogueira – Consultores Jurídicos, Valter Cano – Secretário de Indústria e Comércio, Douglas Malschitzky – Coordenador Municipal da Defesa Civil, os vereadores Jair Brugnago e Albino Schuersovski, Fernando Hélio Martins – Chefe do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, Lenoir Geremias e Gabriel Maito – representantes da empresa GR Extração de Areia, Paulo Roberto Zanchi – representante do Bairro Dona Mercedes, Nelson Cleto Junior e Peterson Jaeger, representantes do Instituto Ambiental do Paraná, restou deliberado o que segue: I- Aberto os debates foram trazidas à baila as questões que envolvem o bloqueio da Rodovia Wenceslau Braz, há aproximadamente 100 (cem) dias, bem como os sérios transtornos que tal bloqueio vem trazendo aos moradores, funcionários e a diversas empresas que desta passagem necessitam em suas rotinas; a Defesa Civil, através de seu representante, informou que quando do deslizamento das pedras ocorridas em tal local, a defesa civil municipal, de imediato, foi até a rodovia e elaborou o FIDE (formulário de informações de desastres), documento este que de imediato informa, online, a Defesa Civil Estadual o ocorrido; mencionou ainda que, ato contínuo ao evento, compareceu ao local o geólogo da SEMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), Jonatan Ecks, que elaborou, prontamente, o laudo de riscos sobre o local, documento este que foi encaminhado ao DER, na pessoa do seu chefe regional, juntamente com todos os documentos pertinentes. Foi dito ainda, pelo Coordenador da Defesa Civil, que a presente reunião estava se realizando somente nesta data, por ser tal lapso temporal (aproximadamente 3 meses que a Rodovia se encontra bloqueada), necessário para que os responsáveis pela Rodovia (DER), pudessem fazer o devido acompanhamento e monitoramento do local, no sentido de, justamente, verificar se haveriam novas movimentações de terra/pedras, ou não; os vereadores presentes se manifestaram no sentido de auxiliar a população daquele bairro, assim como os funcionários das empresas que dependem daquela via para trabalhar, desde que aja a mínima segurança de trânsito por tal rodovia; o representante dos moradores, no mesmo sentindo, sensibilizou todos os presentes, trazendo detalhes das dificuldades e problemas que os moradores do local estavam tendo ao longo destes quase 100 dias, bem como acerca dos sérios prejuízos financeiros das pessoas afetadas, até este momento; foi sugerido, pelo prefeito Santin, que todos os técnicos e presentes na reunião fossem, naquele momento, até o local do bloqueio da rodovia para que melhor verificassem, in loco, o que seria ou não possível ser feito para a liberação do local, e assim foi feito e todos se deslocaram até o local; lá chegando, presentes todas as pessoas nominadas na presente reunião, restou assim ajustado entre os presentes: que a defesa Civil irá elaborar um laudo técnico no sentido de atestar se as pedras existentes em tal barranco causam reais riscos de novos desabamentos e, em caso positivo, o que deverá/poderá ser feito para eliminar tais riscos; vez que, vale destacar, enquanto ocorria a referida visita no local, mesmo sinalizado o

bloqueio da rodovia, se percebeu pedestres, ciclistas e motociclistas ilegalmente transitando em tal local, ou seja, mesmos cientes da proibição a população vem assumindo o risco de eventuais acidentes, sem que ao menos, tenha sido realizado novo laudo técnico após o período transcorrido; Ao verificar tal fato o Prefeito determinou que de imediato fossem reforçados no local os avisos que o local encontra-se bloqueado e não é permitido o transito por tal local; uma vez concluído o laudo técnico, acima mencionado, referido documento será encaminhado ao DER para a devida análise e providências cabíveis; os representantes do IAP, igualmente presentes no local, informaram e acataram a sugestão conjunta alcançada e as colocações da Defesa Civil, vez que a esta cabe a responsabilidade de averiguação e constatação de riscos, em casos desta natureza; sem mais, lido e achado conforme. Por este termo, tanto o Município de União da Vitória-PR e todas as pessoas acima nominadas, firmam o presente instrumento e RATIFICAM A ATA para que produzam os efeitos desejados. Assim, firmou-se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, no aguardo das providências e encaminhamentos acima descritos, para posterior envio ao Ministério Público a fim de que, igualmente, fique ciente de todo o ocorrido e sugira, ou não, providências, eventualmente, adicionais ao caso. Fonte: Prefeitura Municipal.