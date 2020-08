Atendimento ao Refis terá plantão neste sábado em União da Vitória

O Setor de Tributação da Prefeitura de União da Vitória, comunica a sociedade que no sábado, 15 de agosto, será realizado o atendimento para os contribuintes interessados em fazer o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2020.

O Refis tem o seu término agendado para o dia 28 de agosto (sexta-feira), e, a equipe da Tributação em conversa com o prefeito, Santin Roveda, concordaram em realizar um atendimento no sábado, para que os contribuintes que não tem a possibilidade de ir até a prefeitura durante a semana, poderão fazer o seu Refis no sábado. A responsável pelo Setor de Tributação da Prefeitura de União da Vitória, Ângela Horbatiuk, destaca o horário do atendimento e como a população pode fazer o seu Refis 2020. “No dia 15, que será sábado, nós teremos o atendimento especial aqui no Setor de Tributação da Prefeitura de União da Vitória, das 11h às 16h, terá uma equipe pronta para melhor atender as pessoas que tem interesse em aderir ao Refis ou que tenha alguma dúvida sobre os seus tributos junto a municipalidade. O contribuinte também pode fazer o seu agendamento pelo telefone (42) 35211225, ou, se preferir pode vir até a Prefeitura, mas seguindo todas as orientações de uso de máscara, utilização de álcool em gel e distanciamento e evitar aglomeração”, afirmou Ângela.

O Programa de Recuperação Fiscal de 2020 está oportunizando uma grande chance para o contribuinte colocar em dia a sua dívida junto ao poder público, sendo que se o morador pagar à vista terá 100% de desconto de juros e multa e se preferir pode pagar em quatro vezes com 80% de desconto de juros e multa. Ainda segundo a responsável pelo Setor de Tributação, o contribuinte ao vir a Prefeitura não deve esquecer-se de trazer a sua documentação pessoal e se estiver representando alguém da família deve trazer um documento do responsável do assunto a ser tratado e se for um empresário deve também trazer os seus documentos pessoais e o Contrato Social.

O Setor de Tributação da Prefeitura de União da Vitória, fica localizado na rua Dr. Cruz Machado, 205 no terceiro andar do prédio central da administração municipal.

Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória