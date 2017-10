A atleta Natália Suter Delaflora foi uma das medalhistas de bronze na Olimpíada Estudantil de Santa Catarina que aconteceu em Rio do Sul. Seu desempenho foi tão bom que foi convocada para compor a Seleção Catarinense de basquete sub 17. Porto União tem mantido sua tradição de formar atletas de destaque no basquetebol.