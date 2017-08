Atletas Paralímpicos conquistam medalhas para União da Vitória

Os atletas paralímpicos de União da Vitória estiveram participando no último final de semana, 28, 29, e 30 de julho, do Campeonato de Atletismo Paralímpico no município de Maringá, e conquistaram diversas medalhas. Foram ao todo 22 medalhas, nas modalidades de Petra e Arremessos de Pesos, a delegação contava com nove atletas sendo, sete, de Petra, e, dois no Arremesso. A técnica da equipe é a professora Franciele Paula Tajes e o coordenador do Programa Paralímpico Ednilson de Godoy.

A modalidade de Petra no Triciclo Adaptado Classe RR1 feminino, Denise levou Ouro. Nos 100, 200 e 400metros Classe RR1 masculino, Sidnei Duvoisin levou Ouro nos 200 metros, Prata nos 100 e 400 metros. Renato Osga conquistou Ouro nos 100 e 400 metros, e Prata nos 200 metros. Na Classe RR3 masculino, Adriano Souza levou Ouro nos 100, 200 e 400 metros. Giovane Macedo ganhou Prata nos 100 e 200 metros, e medalha de Bronze nos 400 metros. Lucas Alves levou Prata nos 400 metros, Bronze nos 200 metros e conquistou o 4º lugar nos 100 metros. Na Classe RR4 Masculino, Michel Ferreira levou medalha de Ouro nos 100, 200 e 400 metros.

Na modalidade de Arremessos de Peso Crystian Felipe Godoy, na classe F33, levou medalha de Ouro com 3,72metros, e Thiarle Soares na classe F32, também levou Ouro com 2,60 metros lançado.

Total de Premiação: 14 Ouro, seis Prata e dois Bronze

Fonte: Comunicação da Prefeitura Municipal de União da Vitória